Grécia. Taxa de desemprego manteve-se nos 16,7% em outubro

A agência de estatística grega, Elstat, que anunciou estes dados, explica que esta manutenção da taxa de desemprego em outubro pode ter como a explicação o facto de os trabalhadores das empresas que estiveram paralisadas devido à pandemia (em `lay-off`) terem entrado nestes cálculos como empregados.

Os trabalhadores das empresas que estiveram paralisadas devido à pandemia na Grécia têm vivido com uma ajuda estatal de 534 euros por mês e com as respetivas contribuições a serem pagas pelo Estado.

Assim, o número de pessoas empregadas registadas em outubro totalizou 3.925.372, um aumento de 0,2% em comparação com setembro.

O número de desempregados em outubro totalizava 786.439, com um aumento simbólico de 287 pessoas em comparação com setembro e de 446 em comparação com outubro de 2019.

Outubro de 2020 foi o primeiro mês em que o número de pessoas inativas - que não trabalham nem procuram ativamente trabalho ou entram em qualquer uma das categorias de emprego subsidiado - não aumentou depois de seis meses consecutivos de crescimento.

O número de pessoas inativas totalizou 3.172.393, ou seja uma diminuição de 0,3% (10.710 pessoas) em comparação com o mês anterior e 1,4% (43.892 pessoas) em comparação com outubro de 2019.

Estes números ainda não mostram o impacto do segundo confinamento nacional, que começou em novembro com o encerramento progressivo de quase toda a atividade comercial, incluindo a indústria hoteleira.

Por sexos, a taxa de desemprego em outubro continuou a ser significativamente mais elevada entre as mulheres (20,6%) do que entre os homens (13,5%).

O desemprego juvenil também permaneceu muito elevado, ao atingir 35% dos jovens de 15 a 24 anos e 24,6% dos jovens de 25 a 34 anos.

O outro grupo etário mais afetado é o dos 35 a 44 anos, com uma taxa de desemprego de 14,5%.