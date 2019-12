Greenpeace coloca faixas de alerta para alterações climáticas no Conselho Europeu

Foto; Yves Herman - Reuters

Cerca das seis da manhã, ativistas do Greenpeace escalaram o edifício onde decorre esta quinta-feira o Conselho Europeu, em Bruxelas, e colocaram faixas na frente do edifício a alertar para as alterações climáticas e para o que consideram ser o estado de emergência ambiental. O protesto acontece um dia depois da presidente da Comissão Europeia ter apresentado um pacto ecológico europeu.