Greenpeace ocupou simblicamente a fachada do Conselho Europeu

Foto: Reuters

A organização ambientalista reclama medidas imediatas contra as alterações climáticas. E como estamos em dia de cimeira europeia, a ideia é pressionar os líderes para acelerarem as metas do Pacto Ecológico Europeu. A reportagem é do correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.