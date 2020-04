Greta Thunberg. Covid-19 é a oportunidade de "escolher um novo caminho"

Na data em que se celebra os 50 anos do Dia da Terra, a ativista Greta Thunberg reconhece que o cenário atual obriga a um esforço mundial para travar a pandemia, mas sublinha que tal não significa que a crise climática tenha deixado de existir e apela a que esta não caia no esquecimento.disse Thunberg durante uma conferência online para celebrar o aniversário do Dia da Terra que decorreu esta quarta-feira.A jovem sueca de 17 anos, que se tornou o rosto da luta contra as alterações climáticas, considera que a pandemia revelou uma necessidade de pensamento a longo prazo:“Quer gostemos ou não, o mundo tem mudado, parece completamente diferente daquilo que era há alguns meses atrás e provavelmente nunca irá voltar a parecer o mesmo.”.“Se apenas um vírus consegue destruir economias num espaço de semanas, isso mostra que não estamos a pensar a longo prazo e não estamos a ter estes riscos em consideração”, acrescentou Thunberg.O discurso da jovem ativista vai ao encontro da mensagem deixada pelo secretário-geral da ONU no aniversário do Dia da Terra. António Guterres apelou à tomada de iniciativa por parte da comunidade internacional para fazer face à “outra emergência profunda”.(...) Devemos agir de forma decisiva para proteger nosso planeta, tanto do coronavírus quanto da ameaça existencial das perturbações climáticas", defendeu o líder da ONU.“A crise atual é um despertar sem precedentes. Temos de transformar a recuperação numa verdadeira oportunidade de fazer as coisas certas para o futuro”, sublinhou Guterres, tendo depois apresentado seis ações para salvar o planeta.

Diminuição da poluição a curto prazo

De facto, nos últimos meses, vários têm sido os fenómenos que comprovam a melhoria da qualidade ambiental como uma consequência provocada indiretamente pelo novo coronavírus.As medidas de contenção para combater a pandemia estão a ter resultados visíveis na qualidade do ar., e em algumas províncias indianas foi possível ver a cordilheira dos Himalaias pela primeira vez em décadas.Associado também a este confinamento e com as economias paradas em todo o mundo, cada vez mais têm sido observadas alterações na vida selvagem, com peixes a surgirem nos canais de Veneza que pela primeira vez em décadas estão menos poluídos derivado à ausência de barcos a motor, ou animais que se aventuram a circular nas vias públicas que agora se encontram vazias.No entanto, a urgência na retoma da atividade económica ameaça o regresso aos níveis de poluição observados no período anterior à pandemia.Organização Meteorológica Mundial (OMM) calcula que a pandemia da Covid-19 deverá reduzir em seis por cento as emissões de dióxidos de carbono deste ano, a maior queda anual desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esta redução não vai travar as alterações climáticas:salientou a OMM num comunicado do Dia da Terra.“Para o ano as emissões poderão disparar novamente, à medida que a produção industrial procura compensar as perdas deste ano”, indicou Petteri Taalas, secretário-geral da organização.

“Na segunda metade do ano, quando a pandemia abrandar, o clima voltará a piorar lentamente, após a reabertura das fábricas”, lamentou Tang Zhiwei, habitante de Xangai, à Reuters. “Dê o seu melhor para apreciar o céu azul agora”, acrescentou.

2019 foi o ano mais quente

Um relatório do Estado do Clima Europeu (EEC), divulgado esta quarta-feira, mostra que as ondas de calor nos meses de fevereiros, junho e julho atingiram temperaturas recorde e nos últimos meses do ano a precipitação foi quatro vezes superior ao normal.

Em 2019, a Gronelândia registou níveis máximos de degelo. Os altos valores de pressão atmosférica fizeram derreter o gelo equivalente a 80 milhões de piscinas olímpicas.

Segundo o relatório, as temperaturas na época do verão aumentaram entre três a quatro graus em França e Alemanha. O estudo demonstra ainda que dos 12 anos em que a Europa registou temperaturas mais elevadas, onze ocorreram desde 2000.

“Esta tendência de aquecimento é agora evidente em qualquer lugar do planeta. E como consequência disso, a frequência destes números recorde está a subir”, revelou à Reuters Carlo Buontempo, diretor do Serviço Copernicus de alterações Climáticas da União Europeia.