Greta Thunberg já chegou a Lisboa

A chegada de Greta Thunberg era esperada para esta terça-feira, entre as 8h00 e as 10h00, mas aconteceu apenas pouco antes as 13h00.







A jovem ativista sueca é recebida na Doca de Santo Amaro pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, o vereador da Câmara de Lisboa, Manuel Grilo, e por dezenas de ativistas portugueses.







O presidente da comissão parlamentar de Ambiente e deputado do Bloco de Esquerda, José Maria Cardoso, a deputada bloquista Maria Manuel Rola, a deputada dos “Verdes”, Mariana Silva também estão presentes. Também o líder do PAN, André Silva, marca presença na receção à ativista sueca.





Greta Thunberg segue agora viagem para de comboio para Madrid, onde vai participar na COP25. A cimeira anual do clima da ONU começou na segunda-feira e reúne 195 países para discutir as ações a tomar contra as alterações climáticas.





Esta jovem de 16 anos tornou-se conhecida nos últimos meses pelo ativismo em defesa do ambiente e a denúncia de falta de medidas dos políticos para fazer face às alterações climáticas.





Greta Thunberg participou em setembro último numa cimeira sobre alterações climáticas em Nova Iorque. Recusou-se a viajar de avião e optou por uma solução mais ecológica, viajando para os Estados Unidos num barco à vela.





Previa-se que Greta Thunberg seguisse viagem para o Chile, onde deveria ter decorrido a cimeira anual da ONU sobre o clima.







No entanto, o país renunciou à organização do encontro no final de outubro devido à enorme instabilidade que se tem feito sentir nos últimos meses com protestos nas ruas.





A conferência foi relocalizada para Madrid, Espanha, e para participar a tempo no encontro sobre o clima, Greta Thunberg viajou desde os Nova Iorque até Lisboa no catamarã La Vagabonde ao longo dos últimos 20 dias.