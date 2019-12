Greve geral em França. Macron enfrenta quinta-feira negra

Uma greve geral, hoje, em França, contra as novas medidas sobre as pensões de reforma, ameaça paralisar vários setores do pais. Determinados a forçar Macron a abandonar os planos, trabalhadores dos transportes ferroviários e aéreos, professores, pessoal hospitalar entre outros estão hoje em greve.