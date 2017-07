Greve geral na Venezuela antecede "escalada definitiva" contra Assembleia Constituinte de Maduro

Christopher Marques - RTP 18 Jul, 2017, 11:40 | Mundo

Anos de conflito, meses de manifestações diárias e pelo menos 95 mortos desde abril. É um retrato negro da Venezuela de 2017, perante uma situação que parece agravar-se de dia para dia.



A Venezuela não promete ficar melhor nos próximos dias, antes pelo contrário. A votação para a Assembleia Constituinte imposta por Nicolás Maduro está marcada para 30 de julho. A oposição acredita que o Presidente da Venezuela pretende alterar a Constituição para impor um regime semelhante ao que vigora em Cuba e exige que esta não se realize.



Apesar de informal e não reconhecida por Caracas, a consulta popular promovida pela oposição no passado fim de semana levou mais de sete milhões e meio de eleitores às urnas, um valor superior ao das últimas presidenciais e semelhante ao das legislativas de 2015, legitimando as forças oposicionistas ao regime.



Noventa e oito por cento dos votantes rejeitaram a eleição da Constituinte e pediram às Forças Armadas para acatarem as decisões do Parlamento, onde a oposição tem a maioria.



Apesar da votação expressiva e do acompanhamento de organizações internacionais, a consulta popular promovida pela oposição não é reconhecida pelo Governo de Caracas. Na sequência da votação, a oposição anunciou a assinatura de um acordo na quarta-feira para a formação de um futuro "governo de união nacional" e uma greve geral na quarta-feira.



A Mesa da Unidade Democrática apela a uma “greve geral massiva e sem violência de 24 horas" para "pressionar o Governo”. Depois da greve, promete-se uma "escalada definitiva" A nova vaga de protestos poderá incluir cortes de estradas e até mesmo uma marcha no Palácio de Miraflores, residência oficial de Nicolás Maduro.

UE e EUA pedem suspensão



Na luta contra Nicolás Maduro, a oposição conta com o contributo da União Europeia e dos Estados Unidos.