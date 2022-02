Greve geral silenciosa assinala um ano de golpe militar em Myanmar

A comunidade internacional foi entretanto acusada de estar “sentada a assistir e a observar os acontecimentos”, apesar de as Nações Unidas terem anunciado segunda-feira investigações a crimes contra a humanidade e Estados Unidos, Reino Unido e o Canadá ameaçarem com um novo pacote de sanções financeiras contra os generais.







Doze meses de repressão brutal e de falta de eficácia da intervenção das instituições internacionais apesar das provas acumuladas de atrocidades contra as populações não fizeram os birmaneses desistir de lutar. Pelo contrário.







“Continuamos a desafiar o regime por todos os meios possíveis. O exército NÃO é o nosso governo legítimo” escreveu um opositor na rede social Twitter.

People across the length and breadth of Myanmar observe the silent demonstration against the military dictatorship. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/KCBBOcNVEJ — Shafiur Rahman (@shafiur) February 1, 2022

Em Rangum, a capital económica de Myanmar,e ao fim da manhã a cidade estava deserta.O apelo à greve geral, lançado pela oposição birmanesa, foi escrupulosamente seguido também em Namati e em Myitkyna, capital do Estado de Kachin, a norte, e em Mandalay, no centro.Imagens publicadas nas redes sociais mostraram o mesmo cenário de ruas e mercados desertos em Dawei e em Myeik, na região de Taninthary, no sul do país.”, referiu à Agência France Presse um habitante de Mandalay.

“O silêncio é o grito mais forte que podemos lançar contra os soldados e a sua repressão sangrenta”, escreveu um birmanês no Twitter.

Num ano, soldados, polícias e grupos paramilitares afetos à Junta Militar assassinaram em Myanmar pelo menos 1.500 civis, incluindo membros de partidos de oposição.







Mais de 9.000 pessoas foram detidas, sem culpa formada nem julgamento. Observadores locais têm denunciado o uso de tortura e de violações, assim como execuções extrajudiciais. A própria Aung San Suu Kyi, Prémio Nobel da Paz, foi acusada de 17 crimes incluindo alta traição e foi já condenada por cinco, estando sob prisão domiciliária.

De madrugada, grupos de aldeãos da região de Sagaing, no centro de Mianmar, saíram e. Noutros locais as pessoas sentaram-se fazendo o mesmo gesto.Em Rangum, alguns estudantes marcharam com bandeiras contra a ditadura.

Junta reprime, ameaça e promete

de milhares, brutalmente reprimidas, esta tornou-se a forma preferida de rejeitar o domínio dos militares.A resposta da Junta foi ameaçar quem adira às greves. Em dezembro, após uma jornada semelhante, advertiu queeste último um crime punível com a pena de morte. Aplausos, buzinadelas ou rufar tambores foram igualmente proibidos. A Junta avisou ainda queconvidando os seus apoiantes a denunciar os vizinhos.Contornando as regras,. Uma das imagens mais amplamente divulgadas nas redes sociais foi a de uma barraca de comida com o letreiro “todos os menus estão disponíveis”. Ao lado, vazias, taças estavam identificadas como “feijões”, “tofu” e “kale”.





Há notícia de várias detenções em todo o país, por adesão à greve geral ou em antecipação desta. Um homem foi detido e espancado pela polícia após a denúncia de um delator, que o ouviu responsabilizar o líder dos militares pela situação do país. "Nem dentro das nossas casas podemos falar livremente" lamentou um internauta. A rede Telegram tem estado debaixo de fogo por não reagir apesar de estar a ser alegadamente usada pelos denunciantes da Junta, originando dezenas de detenções.

🧵A doxxing campaign organized and run on @telegram has been fueling dozens of arrests in Myanmar.

New arrests are being reported hourly.

🧵A doxxing campaign organized and run on @telegram has been fueling dozens of arrests in Myanmar.

New arrests are being reported hourly.

Telegram was made aware of the risks for months yet FAILED to act.#DearPavel @durov, read your emails 👇 #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/UZJMQwGYZY — Htaike Htaike Aung (@barnyar) January 31, 2022

Para assinalar o ano de golpe,, “mal a situação esteja pacificada e estabilizada”.

A equipa de informação da Junta divulgou igualmente esta terça-feira imagens de manifestações de apoio aos militares em regiões do país não especificadas e sem data. Brandindo bandeiras nacionais, denunciaram as ‘Forças de defesa do Povo’, milícias de cidadãos que fazem operações de guerrilha contras as tropas da Junta.





Apesar da propaganda, o futuro de Myanmar sob o controlo forçado dos militares é tudo menos risonho. Após uma década de democracia frágil, em poucos meses o país mergulhou numa profunda crise política, social e económica, com a maioria das atividades paralisadas ou interrompidas constantemente pela guerra civil não declarada mas omnipresente.





"Desde os primeiros dias do golpe, quando os manifestantes se concentravam nas cidades, o conflito alastrou a todo o país", afirmou Khu Ree Du, porta-voz da Força de Defesa das Nacionalidades Kanenni, um dos múltiplos grupos armados que combatem os militares. "O conflito vai intensificar-se no próximo ano porque o que os militares têm feito é imperdoável", vaticinou ao New York Times.





a Junta militar agrava a escalada de violência para conseguir a submissão. Têm surgido acusações de aldeias inteiras bombardeadas e incendiadas com recurso a armamento pesado, com as suas populações massacradas, após recusarem o domínio militar ou de forças paramilitares afetas à Junta.

New satellite imagery obtained by RFA shows a Myanmar village virtually burned to the ground last week in what witnesses say was an arson attack by forces of the ruling military junta after a skirmish with local militia fighters. https://t.co/CBqEEMJTh1 pic.twitter.com/nEf5dYvqKa — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) January 26, 2022

Padoh Saw Hla Htun, porta-voz da União Nacional Karen, um grupo étnico que procura autonomia. não poupou nas palavras contra os militares. "Eles atacam civis. estão em guerra com o país todo e a tentar governar as pessoas pelo medo. Em apenas um ano, os militares transformaram Myanmar num estado falhado", afirmou ao NYT.



Apelos pelo regresso à democracia



A violência e a pobreza ameaçam diariamente 55 milhões de birmaneses com milhares de outros forçados ao exílio.







Myanmar Nationalities in Germany staged a protest against the Dictatorship in front of the Myanmar embassy and military embassy in Berlin, Germany today🪧#SilentStrike#RedCampaign_1YearOfRevolution#2022Feb1Coup#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/vrFkC2i58Q — L𝟷𝟼𝙷𝚃ꋊ𝟷ꋊ𝟼 (@LIGHTNI68492726) February 1, 2022 Em Berlim, esta terça-feira foi assinalada pela marcha de centenas de cidadãos de Myanmar, frente à embaixada do seu país na capital alemã.

O primeiro aniversário do golpe militar e a resistência birmanesa generalizada foram igualmente lembrados pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e pela Amnistia Internacional, incluindo apelos a uma intervenção internacional.







O Relator Especial da ONU para Myanmar, Tom Andrews, pediu "vozes corajosas" da comunidade internacional contra o que se passa no país.





a intervenção de países, governos e até empresas, em apoio à luta incessante pela democracia por parte dos birmaneses. O organismo anunciou entretanto intenção de levar o general Min Aung Hlaing a tribunal pelo crimes cometidos.

"International justice has a very long memory and one day the perpetrators of the most serious international crimes in #Myanmar will be held to account." UN Independent Investigative Mechanism for Myanmar is working to substantiate who may be responsible for any crimes committed. pic.twitter.com/5INDJKi6Os — UN Geneva (@UNGeneva) February 1, 2022

A ONU identificou mais de mil crimes contra a humanidade num único ano. A Amnistia Internacional fez um vídeo com o resumo das atrocidades dos últimos 12 meses em Myanmar. "Isto tem de parar" exigiu.



1 Feb marks one year since a military coup in #Myanmar. The military has killed, arrested and tortured civilians, forced hundreds of thousands of people from their homes and more. These abuses must stop. #WhatsHappeningInMyanmar ✊ pic.twitter.com/7ASaL7r2IS — Amnesty International (@amnesty) January 31, 2022

"Basta que basta, os 55 milhões de habitantes de Myanmar não aguentam mais um ano de indecisão e de inação de muitos Governos no mundo inteiro", afirmou a organização.





Esta terça-feira, Singapura apelou a Junta Militar ao cumprimento do plano de Consenso de Cinco Pontos acordado no seio da ASEAN, ao acolhimento de um Enviado Especial ao país e à libertação de todos os presos políticos, incluindo Aung San Suu Kyi.





Através da sua Presidência, o Governo de União Nacional, que se assume como verdadeiro Governo interino do país desde o golpe militar, aplaudiu a investigação anunciada pela ONU aos crimes contra a humanidade cometidos pela Junta e seus apoiantes em Myanmar, alertando o Tribunal Penal Internacional contra a aceitação de um membro de Junta como representante do país.



Myanmar withdraws all preliminary objections to the ICJ;We believe that It’d be dangerous and be inconsistent with UNGA position if court accepts the junta as Myanmar Representative. We expect the court to accept Myanmar PR to the UN consistent with the UNGA position. pic.twitter.com/EEq5w5EYq3 — Acting President Duwa Lashi La (@DuwaLashiLa) February 1, 2022

O governo interino tem sido uma das vozes mais ativas contra o que considera a passividade da comunidade internacional. Nas redes sociais há quem vá mais longe e denuncie o tráfico de armas para Myanmar em favor da Junta e que terá como países de origem vários países, incluindo membros do Conselho de Segurança da ONU como a China e a Rússia.







Esta segunda-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu aos birmaneses que não estão sozinhos.





"Não esquecemos a vossa luta. E iremos continuar a apoiara a vossa valente determinação de fazer regressar a democracia e o Estado de direito ao vosso país", prometeu Biden, após denunciar "a violência intolerável do regime contra os civis, incluindo crianças" e a negação de apoio humanitário a milhões a necessitar de auxílio urgente.





Em solidariedade com o povo de Myanmar, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apoiou neste primeiro aniversário do golpe militar as ambições dos birmaneses por uma sociedade democrática e inclusiva que proteja todas as comunidades, incluindo os Rohingya.