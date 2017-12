Greve policial obriga Honduras a alterar horas de estado de exceção

Lusa05 Dez, 2017, 07:25 | Mundo

"Devido a estes problemas, recebemos uma comunicação do alto comando de que o toque de recolher obrigatório vai demorar mais duas horas" a arrancar, afirmou, na segunda-feira, o porta-voz da polícia das Honduras Jair Meza, em declarações aos jornalistas.

O estado de exceção vigorava das 18:00 às 06:00 (da 00:00 às 12:00 em Lisboa), mas o horário foi alterado, começando somente às 20:00 (02:00 em Lisboa), mas apenas neste dia, acrescentou o responsável.

Durante a vigência do decreto, de dez dias, fica proibida a livre circulação de pessoas em toda a parte do território das Honduras, exceção feita aos membros e a todo o pessoal do Supremo Tribunal Eleitoral, aos representantes dos partidos políticos, observadores e jornalistas acreditados pelas autoridades eleitorais.

A medida foi decretada para travar a violência desencadeada por simpatizantes da Aliança da Oposição contra a Ditadura, que apresentou às eleições presidenciais o candidato Salvador Nasralla, o qual acredita ter sido alvo de fraude eleitoral no escrutínio de 26 de novembro e afirmou anteriormente que não aceita os resultados.

Segundo os resultados oficiais do Supremo Tribunal Eleitoral, divulgados na segunda-feira, o chefe de Estado hondurenho e aspirante à reeleição, Juan Orlando Hernández, ganhou as presidenciais com 42,98% dos votos, contra 41,39% de Salvador Nasralla.

DM // EJ