Greves e manifestações marcam o Dia da Mulher em Espanha

Sandra Salvado - RTP08 Mar, 2018, 11:57 / atualizado em 08 Mar, 2018, 12:25 | Mundo

A paralisação, inspirada na greve das mulheres que em 24 de outubro de 1975 parou a Islândia, foi convocada em mais 170 países, incluindo em Portugal mas apenas o Bloco de Esquerda apoiou esta greve das mulheres.



"É uma forma de dar visibilidade a tudo o que fazem as mulheres e ver o que acontece quando não estamos lá", explicou María Álvarez, a porta-voz da Comisión 8-M, que está a organizar a greve.



As mulheres espanholas fazem greve ao trabalho nos escritórios, em fábricas ou em casa. O objetivo é demonstrar como seria um dia sem todas as tarefas e responsabilidades a cargo das mulheres e ao, mesmo tempo, exigir o fim da desigualdade salarial, o fim da violência de género e a possibilidade de conciliar melhor o trabalho e a família.





Greve "só serve elites feministas"



O Dia Internacional da Mulher é objeto de um grande debate há já várias semanas, com os políticos de direita a acusar os de esquerda de se apropriarem indevidamente de uma jornada que devia ser de todos.O Podemos, partido de esquerda, apoia a greve de 24 horas. Já o PSOE defende a paralisação de duas horas convocada, pela primeira vez, pelos sindicatos Confederación Sindical das Comisiones Obreras (CCOO) e UGT. Já o PP, partido no Governo, e o Ciudadanos apoiam as exigências mas desmarcam-se da greve feminista.Dez sindicatos espanhóis vão aderir à greve mas dois dos mais relevantes pediram aos seus membros para limitarem os protestos a uma paralisação de duas horas.As autoridades espanholas estão a antever impactos na rede ferroviária e também na circulação do metro. De acordo com uma sondagem do jornal El País , 82 por cento dos 1500 inquiridos deram o seu apoio à greve das mulheres e 76 por cento defendem que, no geral, as espanholas têm vidas muito mais difíceis do que os homens.Em Portugal, a greve foi convocada pelo movimento Rede 8 de Março mas só tem o apoio, pelo menos declarado, do Bloco de Esquerda. "Traz vassoura que vamos varrer o machismo!", pede o movimento na página do Facebook. Está marcada uma manifestação em Lisboa, do Terreiro do Paço até ao Rossio, e na Praça dos Poveiros, no Porto.Também o Ministério espanhol dos Transportes revelou esta quinta-feira que ao longo do dia haverá muito menos comboios em circulação no país, na sequência desta greve.Em comunicado, o Ministério espanhol disse que pelo menos 300 comboios não vão operar ao longo do dia, depois de dez sindicatos terem anunciado a sua adesão à greve de 24 horas. Uma paralisação necessária, dizem, para chamar a atenção para as contínuas desigualdades entre homens e mulheres como, por exemplo, no acesso ao trabalho e aos salários equitativos.A organização desta greve geral pediu a todas as mulheres que não gastem dinheiro esta quinta-feira e que renunciem a qualquer trabalho doméstico em solidariedade com as restantes. A atriz espanhola Penélope Cruz também aderiu à greve, tendo cancelado todos os eventos públicos planeados para este dia.No plano político, o Partido Popular, movimento conservador de centro-direita diz que esta ação "só serve as elites feministas e não as mulheres reais que partilham problemas do dia-a-dia".Já duas das cinco mulheres que ocupam cargos no governo de Rajoy, entre elas a ministra da Agricultura, Isabel García Tejerina, e a presidente da comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes manifestaram o seu apoio a esta greve, alimentando algumas críticas.Manuela Carmena e Ada Colau, autarcas de Madrid e Barcelona, respetivamente, também vão aderir à paralisação feminista neste dia Internacional da Mulher.