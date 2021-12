"Greves silenciosas". Birmaneses tornam-se criativos para protestar e sobreviver

Rangum, a antiga capital, e Mandalay, a segunda maior urbe do país, pareciam nas últimas horas cidades fantasma. “Não há vendedores ambulantes desde esta manhã, nem pessoas a andar a pé”, relatou uma testemunha à agência Associated Press, sob anonimato.





O cenário foi idêntico na cidade de Maylamyne no sudeste do país e em localidades ao longo da região norte de Sagaing, de acordo com imagens publicadas pelos media birmaneses.





As “greves silenciosas” são tidas como a forma menos arriscada de manifestação dos pró-democratas para evitar a repressão brutal das forças de segurança, a qual terá feito mais de 1.300 vítimas mortais desde fevereiro passado, de acordo com o balanço de um grupo local de monitorização, o AAPP, que presta assistência a prisioneiros políticos. Entre as vítimas mortais contam-se 75 crianças. Foram detidas até quarta-feira, oito de dezembro, 10,756 pessoas.





Os protestos de rua tornaram-se agora manifestações súbitas, espontâneas e rápidas, uns meros minutos antes da intervenção da polícia, para evitar detenções.







De acordo com a imprensa, domingo passado, soldados atropelaram um destes grupos, matando cinco pessoas. A versão oficial dos militares fala em apenas três manifestantes feridos.





A brutalidade da repressão está a levar ainda muitos manifestantes a pegar em armas, desencadeando episódios ainda mais violentos.



Líder da Junta acusado de crimes contra a humanidade



As novas formas de protesto coincidiram com o anúncio do Tribunal Penal Internacional, TPI, de que irá investigar o líder militar do país, o general Min Aung Hlaing, por crimes contra a humanidade enquanto coordenador, como chefe das forças armadas, da repressão letal dos manifestantes e ativistas ao golpe de fevereiro.







A acusação abre caminho à investigação ao “uso sistemático e alargado da tortura como parte da repressão do movimento de protesto” em Myanmar.





O Projeto Responsabilização Myanmar, MAP, apelou o TPI a acusar Aung Hlaing, com o diretor da organização, Chris Gunness, a lembrar que “o líder do golpe ilegal é criminalmente responsável pelas forças de segurança sob o seu comando que cometem crimes atrozes em massa”.





“As possibilidades de uma condenação são boas e cremos que os motivos para um mandado de detenção contra Min Aung Hlaing são avassaladores”, acrescentou Gunness em comunicado. Já em julho, o relator das Nações Unidas para a Birmânia tinha caracterizado as táticas do Governo militar contra os protestos como uma “campanha terrorista de força bruta”.







O MAP afirma ter provas abundantes duma política evidente e disseminada ao longo de toda a cadeia de comando “até ao topo, ao próprio Min Aung Hlaing”.



Alegações confirmadas por conclusões recentes por parte do Mecanismo Independente da ONU para Myanmar, quanto a ataques a civis.



Em conferência de imprensa a 6 de novembro, Nicholas Koumjian, líder da investigação, disse ter na sua posse mais de 219,000 elementos de informação coligidos desde fevereiro, que suportam as acusações do MAP. “As provas mostram as forças de segurança a agir de forma coordenada através de várias regiões, de forma sistemática contra determinadas categorias de pessoas, tais como jornalistas ou profissionais da área médica”, de tal forma que tudo aponta para “uma política central”.





“Mais do que nunca, é imperativo acabar com a impunidade”, afirmou Koumjian.



Massacre em Sagaing



Quarta-feira passada a porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, acusou as forças armadas birmanesas de causarem um massacre numa aldeia de Sagaing em retaliação por ataques contra os soldados, onde dispararam sobre aldeãos, incluindo cinco crianças, tendo-os queimado vivos.





“Condenamos da forma mais firme tal violência e lembramos às autoridades militares de Myanmar as suas obrigações sob o direito internacional, de garantir a segurança e a proteção de civis. Os indivíduos responsáveis por este ato odioso devem ser responsabilizados”, afirmou Dujarric.





O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, referiu quinta-feira que o seu país estava “revoltado pelos relatos credíveis e doentios” do incidente. “Desgraçadamente, esta não é a primeira-vez que nos é relatado o uso por parte dos militares birmaneses de tais táticas para oprimir as pessoas da Birmânia”, afirmou Price aos repórteres e referindo-se a Myanmar pelo seu antigo nome.







“A utilização generalizada da violência brutal e horrenda pelos militares sublinha para nós a necessidade urgente de por um fim à cultura de impunidade das forças armadas birmanesas, através da responsabilização dos atores principais e do regresso da Birmânia ao caminho da democracia inclusiva”, acrescentou o porta-voz.







A junta militar mostra-se indiferente aos apelos e ameaças da comunidade internacional. Esta segunda-feira, Aung San Suu Kyi, símbolo da luta pela democracia birmanesa e líder do partido vencedor das eleições de novembro 2020, foi condenada a dois anos de prisão por incitamento contra a junta militar e desrespeito pelas restrições impostas para combater a pandemia de Covid-19. A condenação inicial de quatro anos foi reduzida a metade após apelo de Aung Hlaing.







Estas são apenas duas de uma série de acusações levantadas contra Suu Kyi, de 76 anos e Prémio Nobel da Paz, incluindo violação de segredos de Estado, corrupção e fraude eleitoral. A ser condenada, Suu Kyi enfrenta décadas na prisão.