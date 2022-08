Gronelândia. Derretimento de gelo vai levar ao aumento "inevitável" do nível do mar

O relatório agora divulgado, como reporta o Guardian , mostra que o aquecimento global que neste momento experienciamos levará a uma subida mínima do nível do mar de 27 centímetros, se forem contabilizados os pedações de gelo que se têm desprendido na Gronelândia. Com emissões carbónicas continuadas, o derretimento de outras placas de gelo e o aquecimento das águas do mar, é provável que esse valor suba muito mais.Os cientistas acreditam que vêm aí problemas, já que milhares de milhões de pessoas vivem em zonas costeiras e vão sofrer cada vez mais episódios de inundações devido ao aumento do nível do mar.O relatório foi realizado pelo, Organização Nacional Gelógica da Dinamarca e da Gronelândia, e revela que, se os comportamentos negligentes continuarem, o valor do aumento do nível do mar pode subir uns “impressionantes” 78 centímetros.O relatório foi publicado na revista científica. Foram usadas imagens de satélite para medir as perdas na Gronelândia. Estes dados ajudaram os especialistas a calcular como é que o aquecimento global levou à perda de equilíbrio do principal lençol de gelo na Gronelândia.Jason Box, Professor doacredita que os 27 centímetros apenas são um número mínimo do que pode vir a acontecer. O relatório mostra também que a perda de gelo na Gronelândia vai continuar e pode acontecer muito mais rápido do que se estaria à espera.“O mínimo de 27 centímetros para o aumento do nível do mar foi o que alcançámos até agora e vamos mesmo chegar a ele, façamos o que fizermos para o evitar”, explicou o Dr. William Colgan, também do. “Não sabemos se serão 100 ou 150 anos mas esta subida vai acontecer”.“Se o que aconteceu na Gronelândia em 2012 começar a ser o novo normal, então a subida estimada do nível do mar vai aumentar para os 78 centímetros, o que é impressionante, e o facto de nos dirigirmos para esse tipo de perdas de icebergues é chocante”. No entanto, a diferença entre os 27 centímetros e os 78 centímetros está na aplicabilidade do Acordo de Paris. Ainda há muito que podemos fazer para minimizar o estrago”, continuou a explicar Colgan.Lugares como os Himalaias e os Alpes suíços estão a perder gelo de uma forma rápida e na Antártida muitos acreditam que já se ultrapassou um ponto de não retorno nas perdas de placas de gelo, sendo que o aquecimento dos oceanos está a aumentar a velocidade do processo.“Existem cada vez mais provas na comunidade científica de o aumento de muitos metros do nível do mar estar para acontecer nos próximos 100, 200 anos”, continuou Colgan, lembrando o lençol da Antártida, que, se não tiver ação para parar a queda de placas de gelo, pode levar a aumento do nível estimado em pelo menos 50 metros. No entanto, William Colgan continua a explicar que se forem tomadas medidas rápidas, o problema pode ser minimizado.