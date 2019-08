Gronelândia. Dez mil milhões de toneladas de gelo derreteram num dia

Nos últimos dias, a Gronelândia registou temperaturas acima dos 20 graus.



As alterações climáticas já provocaram consequências em boa parte do manto de gelo, incluindo a área da Estação de Summit, que fica na parte mais alta da ilha.



As temperaturas vão continuar altas na Região até o final deste mês. A camada de gelo pode sofrer um derretimento substancial e provocar a elevação do nível de água nos oceanos de todo o planeta.