Grossa ganha ao El Gordo na Catalunha

Eleições convocadas pelo governo de Madrid depois do referendo sobre a independência ter sido considerado ilegal.



As autoridades políticas espanholas esperam que esta votação retire aos partidos independentistas o controlo do parlamento regional e que ponha fim à campanha pela separação da região de Espanha.



Um dos efeitos desta crise política está a ver-se na lotaria de natal: os catalães estão a preferir a Grossa em vez do famoso El Gordo, como conta o jornalista Pedro Sá Guerra.