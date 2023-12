Grupo armado conquista passagem na fronteira entre Myanmar e China

A passagem fronteiriça no município de Laukkaing, capital da Zona Autoadministrada de Kokang, na parte norte do estado de Shan, tornou-se na quinta passagem tomada pelo Exército da Aliança Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA), na segunda-feira, acrescentaram as mesmas fontes na terça-feira.

O MNDAA juntou-se ao Exército de Libertação Nacional de Ta'ang e ao Exército Arakan para lançar uma ofensiva, a 27 de outubro. Os três grupos autodenominam-se Aliança das Três Irmandades.

Grupo militar da minoria Kokang, o MNDAA está a tentar expulsar do poder na cidade um grupo Kokang rival, apoiado pela junta militar de Myanmar.

Laukkaing é conhecida por albergar grandes empresas do crime organizado, incluindo operações de cibercrime controladas por investidores chineses em cooperação com senhores da guerra locais de Myanmar, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

Nas últimas semanas, o governo chinês iniciou uma ação contra estas operações e milhares de pessoas envolvidas foram repatriadas para a China. Muitas das pessoas empregadas foram enganadas para trabalhar no local e depois detidas contra vontade.

A AP contactou representantes do MNDAA para confirmar os relatos, mas não obteve resposta.

Os ataques da aliança desde outubro representam um desafio para o governo militar de Myanmar, que tem lutado para conter a revolta da Força de Defesa Popular, grupo armado pró-democracia criado depois de o exército ter tomado o poder do governo eleito de Aung San Suu Kyi em fevereiro de 2021.

A aliança reivindicou várias vitórias, incluindo a tomada de mais de 200 postos militares e quatro pontos de passagem fronteiriça que controlam o comércio crucial com a China. A aliança afirmou ter matado centenas de soldados do exército de Myanmar.

A China apelou para um cessar-fogo, na sequência da escalada dos combates junto à fronteira. Pequim também mediou conversações de paz entre os militares e a aliança e anunciou, em 14 de dezembro, que as duas partes tinham chegado a um acordo sobre um cessar-fogo.

No entanto, os combates prosseguiram em pelo menos cinco municípios na parte norte de Shan. O Exército de Libertação Nacional de Ta'ang afirmou ter capturado duas dessas cidades.