Grupo armado sequestrou mais de 280 alunos na Nigéria

Pelas 8h30 (7h30 em Lisboa), os alunos estavam reunidos na assembleia matinal da Escola de Educação do Governo Local quando dezenas de homens armados perpetraram o ataque.





O porta-voz da polícia do Estado, Mansur Hassan, esclareceu que “mais de 300 estudantes foram inicialmente raptados, mas alguns foram resgatados”. Porém, cerca de "287 estudantes ainda estão nas mãos dos criminosos" e há notícia de que 25 crianças já apareceram.







O sequestro também foi confirmado por Uba Sani, o governador do Estado de Kaduna, que inclui a cidade de Kuriga, no norte do país. Sani reportou que 187 estudantes desapareceram são de uma escola secundária e outros 125 da escola primária local.A testemunha ocular referiu ainda quee está agora no hospital Birnin Gwari, a receber cuidados médicos.

Um professor que conseguiu escapar contou que a população local tentou resgatar as crianças, mas foram repelidas pelos homens armados. Nos confrontos, uma pessoa foi morta.

"Nenhuma criança será deixada para trás"







Joshua Madami, um jovem que testemunhou o ataque, explicou à Associated Press que os agressores começaram a disparar para o ar enquanto se aproximavam do edifício onde os estudantes “foram cercados por todos os lados”. Outro morador, Lawal Kuriga, revelou que as vítimas sequestradas foram levadas para a floresta.





As Forças Armadas lançaram uma operação para encontrar as crianças sequestradas e o governador garante que “nenhuma criança será deixada para trás”.







Quase todas as famílias da cidade têm um filho entre as vítimas sequestradas e os pais e moradores culparam o sequestro pela falta de segurança na área.





“Não sabemos o que fazer, estamos todos à espera para ver o que Deus pode fazer. Eles são os meus únicos filhos que tenho na Terra", disse à agência Reuters Fatima Usman, cujos dois filhos estão entre os desaparecidos.





Hassan Abdullahi, pai de mais de uma dúzia de crianças, afirmou que os vigilantes locais tentaram repelir os homens armados, mas foram dominados., acentuou Abdullahi.Oslevados a cabo por grupos armados são recorrentes a norte da Nigéria, imprimindo medo a milhares de crianças que frequentam a escola.

O último grande rapto relatado envolvendo crianças em idade escolar em Kaduna teve lugar em julho de 2021, quando homens armados levaram mais de 150 estudantes. Os estudantes foram devolvidos às famílias meses depois, após os resgates terem sido pagos.







Este sequestro ocorre dias depois de dezenas de mulheres e crianças terem sido feitas reféns pelo grupo islâmico Boko Haram, enquanto recolhiam lenha no nordeste da Nigéria.