Grupo de 21 migrantes intercetado na praia da Ilha do Farol

De acordo com o Comando-Geral desta polícia, o Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão tomou conta da ocorrência.

Contactado pela Lusa, o comandante deste destacamento, capitão Nuno Marinho, disse que a embarcação utilizada por este grupo “já se encontrava na areia” quando as autoridades chegaram ao local e que os migrantes, “aparentemente marroquinos”, estavam “nas imediações da praia”, tendo sido “intercetados já apeados”.A GNR fez buscas na zona e questionou “outras pessoas que estavam no local”, para averiguar se haveria mais elementos deste grupo que ainda não tivessem sido intercetados.A embarcação “de madeira” onde viajava o grupo era “semelhante” a outras que chegaram anteriormente à costa algarvia, referiu o comandante do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão.”.





Outros grupos chegaram



Em junho, dois grupos de migrantes desembarcaram também no Algarve.Uma embarcação com um grupo de sete migrantes, alegadamente de origem marroquina, desembarcou ao largo de Olhão. Uma outra embarcação, desta vez com 22 migrantes oriundos no Norte de África, foi intercetada quando as pessoas se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, no Algarve.Em janeiro, um outro grupo de 11 migrantes tinha chegado à costa algarvia, antecedido de uma embarcação com oito homens, em dezembro de 2019.