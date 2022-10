Grupo de Arraiolos avalia eficácia da UE

Este ano a reunião do Grupo de Arraiolos - uma iniciativa fundada em 2003 pelo então Presidente da República Jorge Sampaio - realiza-se no Centro de Conferências do Mediterrâneo, em La Valetta, durante todo o dia.



O arranque do encontro de chefes de Estado está previsto para as 11h00, depois da tradicional foto de família, com a primeira sessão de trabalho dedicada a avaliar a eficácia da UE enquanto ator global “perante as ameaças iminentes em particular nas vizinhanças Sul e a Leste”.



À tarde, os chefes de Estado debaterão o papel da UE no centro do ideal de justiça social global, seguindo-se as declarações dos chefes de Estado à comunicação social, antes do jantar oficial que encerra a 17.ª reunião do Grupo de Arraiolos.



Durante o dia, Marcelo Rebelo de Sousa tem ainda previstos encontros bilaterais com o presidente da República de Itália, Sergio Mattarella, e com o presidente da República Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.



O Grupo de Arraiolos junta anualmente presidentes não executivos de vários Estados-membros da União Europeia e foi uma iniciativa lançada por Jorge Sampaio, quando era Presidente da República.



Em 2003, o então chefe de Estado português, que faleceu no ano passado, promoveu um encontro na vila alentejana de Arraiolos para discutir o futuro da União Europeia com um conjunto de Presidentes da República com poderes semelhantes aos seus.