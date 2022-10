Grupo de ativistas despeja sopa de tomate sobre pintura de Vermeer

Três ativistas climáticos atacaram esta quinta-feira o famoso quadro "Rapariga com um Brinco de Pérola" do pintor holandês Johannes Vermeer. Os homens, agora detidos, despejaram uma lata de sopa de tomate sobre a obra de arte, em exposição no Museu Mauritshuis de Haia.