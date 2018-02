Grupo de britânicos chega à justiça europeia para litigar contra o Brexit

Paulo Alexandre Amaral - RTP07 Fev, 2018, 16:13 / atualizado em 07 Fev, 2018, 16:26 | Mundo

A viver na Holanda, são cinco os cidadãos britânicos que constituem o “Brexpats - Hear Our Voice” (Expatriados do Brexit – Ouçam a Nossa Voz, numa tradução livre). Considerando que há direitos concedidos pela pertença à União Europeia de que não pretendem abdicar, mas que deverão desaparecer com o Brexit, levaram o seu caso a um tribunal em Amesterdão.



O juiz a quem foi entregue o processo decidiu esta quarta-feira haver base legal para atender ao pedido do grupo no sentido de reenviar o caso ao Tribunal Europeu de Justiça.“Não se pode brincar com a vida de 1,2 milhões de pessoas como se fossem peças de xadrez”.



“Estamos agradecidos ao tribunal e obviamente muito satisfeitos com a decisão. De qualquer forma, este é apenas um primeiro passo no sentido de clarificar o que significa o Brexit para a cidadania europeia”, declarou o porta-voz do grupo.



“Este é um caso que sempre teve a ver com essa clarificação, não apenas para os 46 mil britânicos a viver na Holanda, mas também para todos os outros 1,2 milhões que vivem noutros países da união Europeia”, afirmou a voz do grupo, sublinhando que, “como se verificou nos últimos dias, as consequências do Brexit permanecem pouco claras”.



O processo mereceu a oposição das autoridades municipais de Amesterdão, pelo que a chegada ao tribunal europeu constitui para já uma vitória para os Brexpats, fazendo antever implicações legais reais para todos os cidadãos britânicos actualmente a viver em território da União Europeia.