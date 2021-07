Grupo de Contacto Internacional preocupado com a crise na Venezuela

", explica-se no comunicado.No documento, publicado na página da internet da delegação da União Europeia na Venezuela, reitera-se que "" do país.O GCI fez ainda um apelo "à unidade das forças democráticas da oposição", pois "uma saída para a crise exige compromissos difíceis e uma ampla concertação para conseguir uma transição à democracia, a estabilidade e a prosperidade".Por outro lado, instaram o governo do Presidente Nicolás Maduro "a garantir os direitos civis e políticos, a liberdade e a segurança de todos os atores políticos, e a libertação de todos os presos políticos, incluindo os que se encontram em situação de prisão domiciliária, bem como o fim da intimidação contra os atores políticos e a sociedade civil".





No comunicado, os membros do GCI disseram apoiar "".Perante a convocatória das próximas eleições regionais e locais, previstas para 21 de novembro na Venezuela, "urge continuar a dar passos para que as condições eleitorais cumpram com os padrões democráticos próprios de eleições livres, justas e transparentes"."O GCI chama os parceiros regionais e internacionais para que deem uma resposta comum à situação na Venezuela, em particular apoiando um processo de negociação", explica-se.O Grupo de Contato Internacional é composto pela Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Equador, União Europeia, França, Alemanha, Itália, Holanda Panamá, Portugal, Espanha, Suécia, Inglaterra e Uruguai.

A crise política, económica e social venezuelana agravou-se desde janeiro de 2019, quando o então presidente do parlamento, Juan Guaidó, jurou publicamente assumir as funções de presidente interino da Venezuela, até afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um governo de transição e eleições livres e democráticas no país.