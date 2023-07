Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia analisa necessidades de defesa

Os membros do grupo de contacto vão avaliar, numa reunião "online", as necessidades em matéria de defesa aérea e o apoio a longo prazo face à invasão do país pela Rússia, iniciada em fevereiro de 2022.As prioridades da reunião de hoje foram discutidas na segunda-feira entre o secretário norte-americano da Defesa Lloyd Austin, e o ministro da Defesa ucraniano, Oleksi Reznikov, uma semana depois da cimeira da NATO, em Vilnius, Lituânia.Segundo o Departamento de Defesa norte-americano, no centro das discussões estarão as necessidades imediatas de defesa aérea e de munições, bem como apoio e sustentação para a Ucrânia a longo prazo, numa altura em que as forças ucranianas têm em curso uma contraofensiva nas regiões ocupadas pela Rússia no sul do território.Depois de os Estados Unidos terem anunciado, este mês, o envio para as forças ucranianas de bombas de fragmentação, a Ucrânia tem vindo a apelar aos países ocidentais sobretudo para o fornecimento de aviões de combate F-16 e de mísseis anti-aéreos.