Grupo de deputados senegaleses querem reforçar repressão à homossexualidade

O projeto é apoiado pelos deputados Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye, Aliou Souaré e Moustapha Guirassy, ??todos da oposição parlamentar.

O projeto visa alterar o n.º 3 do artigo 319.º do Código Penal para punir "com pena de cinco a dez anos de prisão e multa de 1 milhão a 5 milhões de francos CFA (de 1.500 a 7.625 euros) sem possibilidade de atribuir circunstâncias atenuantes a ninguém que seja declarado culpado de atos contranatura".

O artigo que os deputados pretendem modificar estipula na sua versão atual que "será punido com pena de prisão de um a cinco anos e multa de 100.000 a 1,5 milhões de francos CFA (de 152 a 2.286 euros), quem cometer ato impudico ou contranatura com uma pessoa do seu sexo".

"A comissão da Assembleia Nacional reunir-se-á em breve para decidir sobre a admissibilidade" da proposta, disse o deputado Mamadou Lamine Diallo em conferência de imprensa.

Lamine Diallo acrescentou que o coletivo "And Samm Jikko" (Juntos pela Salvaguarda dos Valores, em dialeto wolof), fundado pela organização não-governamental islâmica Jamra - na origem deste projeto de lei -, integra "associações senegalesas de todos os matizes que assumem as suas responsabilidades".

No passado dia 23 de maio, várias centenas de manifestantes concentraram-se em Dacar para exigir ao Governo que "adote com urgência uma lei que criminalize a homossexualidade".