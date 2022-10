Grupo de médicos reclama a libertação imediata de Julian Assange

A carta, assinada pelo grupo Doctors for Assange, mostra preocupações relativamente ao estado de saúde do jornalista. O conjunto de médicos, psiquiatras e psicólogos defende que Assange está preso em condições “extraordinariamente cruéis, degradantes e desumanas”, que ameaçam todos os dias a sua saúde mental e aumentam “brutalmente” o risco de suicídio. O facto de o jornalista ter sido colocado em isolamento por apresentar um teste positivo à covid-19 reforçou as preocupações dos médicos.



Para o grupo, os cuidados de saúde de que Assange necessita são impossíveis de prestar numa prisão de alta segurança. “A natureza crítica da saúde física e psicológica do Sr. Assange realça a necessidade da sua libertação imediata”, pode ler-se na carta.



Os médicos afirmam que o risco de o jornalista sofrer doenças cardiovasculares é muito elevado devido ao forte stress psicológico com que lida diariamente. Recordam que Assange já sofreu um princípio de AVC na sua primeira audiência de extradição no Supremo Tribunal.



Na carta, os médicos condenam a atuação dos governos britânico e norte-americano, chegando mesmo a acusar a CIA de ter planos para raptar e assassinar o jornalista.





Os Estados Unidos acusam Julian Assange de ter cometido 18 crimes de espionagem e invasão de computadores que, no país, podem representar até 175 anos de prisão. Está em causa a publicação na página de internet “WikiLeaks”, em 2010, de mais de 700.000 documentos confidenciais sobre as atividades do exército americano no Iraque e no Afeganistão.





Há duas semanas, centenas de pessoas cercaram o Parlamento britânico para exigir a sua libertação. Os apoiantes do jornalista exibiram faixas e cartazes onde pediam ao Governo para rejeitar a entrega de Assange à justiça norte-americana. A advogada do jornalista esteve presente e argumentou que a sua prisão representa "a mais terrível ameaça à liberdade de expressão no século XXI".



No mesmo dia, foi realizado um comício em Melbourne, na Austrália, país de onde o jornalista é natural, onde os manifestantes apelaram à sua imediata libertação.



A decisão da extradição ou não do jornalista esteve até aqui dependente da secretária britânica do Interior, Suella Braverman, que se demitiu esta tarde, passando agora para o seu sucessor. Se a extradição de Assange para os Estados Unidos for autorizada admite-se que contribua para acentuar as fortes críticas que vêm sendo dirigidas ao governo de Liz Truss.