Grupo de violadores enfrenta pena de morte na Índia

Em 2012, um grupo de seis pessoas violou à vez uma estudante universitária de 23 anos. Um deles, na altura menor, foi sentenciado a três anos de cadeia. Um outro, de 35 anos, suicidou-se na cadeia, em 2013.



Restaram assim quatro rapazes - entre os 19 e os 28 anos - que foram sentenciados pelo tribunal de 1ª instância a pena de morte, em 2013. O Supremo Tribunal confirmou a decisão em maio de 2017.



Neste contexto, três dos arguidos assinaram um pedido para que a sua sentença fosse revista e alterada para prisão perpétua. Espera-se que o quarto arguido faça o mesmo na próxima semana, de acordo com a CNN.



Por enquanto, o Tribunal já recusou a revisão de pena dos três arguidos. No entanto, ainda existe uma última opção legal - a de preencher requerimento, tentando demonstrar discrepâncias no julgamento.

“Existem outras raparigas neste país que merecem justiça”

A vítima do caso ficou conhecida como Nirbhaya - “destemida”, traduzido do hindu. Os seus pais aplaudiram a decisão do tribunal. No entanto, depois de tantos anos de espera, querem uma decisão mais definitiva.



“Quero que sejam enforcados até à morte, o mais rápido possível. Não há palavras para descrever o que estou a passar. Primeiro perdi a minha filha e depois tive de passar por tudo isto”, declarou Asha Devi, mãe da vítima, ao Washington Post.



Falou ainda de como um requerimento pode atrasar o processo, não havendo perspetivas sobre até quando terão de lutar por justiça.



“Não se trata apenas de Nirbhaya, existem outras raparigas neste país que merecem justiça”, afirmou Asha Devi à CNN.



Na noite de 16 de dezembro de 2012, Nirbhaya regressava do cinema com um amigo, depois de verem o filme “A Vida de Pi”.



A caminho de casa, os dois amigos entraram num autocarro privado, onde o grupo de seis homens os separou. O rapaz foi incapacitado e agredido com uma barra de ferro, enquanto a rapariga era violada no banco de trás do autocarro.



Após o incidente, a jovem ficou com lesões em vários órgãos internos. Foi transportada para Singapura, para tratamentos adicionais, onze dias depois. Acabou por falecer no hospital a 29 de dezembro de 2012, por falência de órgãos.