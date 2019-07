Grupo de Visegrado mantém `veto` a Timmermans como presidente da Comissão

Lusa02 Jul, 2019, 11:53 | Mundo

"Timmermans não é a escolha certa. O nosso problema é só um nome, algo que os nossos parceiros europeus, durante 21 horas, não entenderam e era muito fácil", defendeu Andrej Babis, referindo-se ao fracasso das negociações iniciadas no domingo, que levou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a suspender os trabalhos da cimeira extraordinária na manhã de segunda-feira até hoje.

O primeiro-ministro checo acrescentou que o grupo de Visegrado - Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia -- quer como presidente do executivo comunitário alguém que "não tenha uma visão negativa" sobre aquela região, sublinhando que esse é o motivo do `veto` daqueles países ao nome do holandês.

Para os líderes daquele grupo é "inaceitável" que o atual primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, e o principal `rosto` de Bruxelas nos `braços de ferro` com Polónia e Hungria devido às alegadas violações ao Estado de direito naqueles países, lidere a Comissão.

Essa posição comum na oposição a Timmermans justifica que, apesar de não pertencerem à mesma família política, os líderes de República Checa, Hungria, Eslováquia e Polónia formem uma frente unida contra a designação do socialista.

Apesar de o grupo de Visegrado não ter um candidato concreto para a presidência do executivo comunitário, o liberal Babis reconheceu que a atual comissária da Concorrência e a candidata da sua família política a presidir à Comissão, Margrethe Vestager, seria uma "excelente líder" da instituição, embora tenha concedido que há Estados-membros "contra" a nomeação da dinamarquesa.

O primeiro-ministro checo disse ainda não entender o porquê de o Partido Popular Europeu, o mais votado nas eleições europeias de maio, ter ponderado abicar da presidência da Comissão, o cargo mais `cobiçado` do `pacote` que está a ser negociado.

Os líderes do grupo de Visegrado estiveram já reunidos esta manhã na sede do Conselho Europeu em Bruxelas, com o seu encontro a ser um dos que atrasou o reinício dos trabalhos da cimeira europeia extraordinária destinada a desbloquear o impasse nas negociações para as nomeações dos lugares institucionais de topo europeus, agora marcado para as 13:00 locais (menos uma em Lisboa).

Inicialmente agendado para as 11:00 em Bruxelas, o recomeço dos trabalhos da reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) foi adiado duas horas, uma vez que ainda estão a decorrer encontros bilaterais e outras reuniões entre líderes europeus.

O adiamento do reinício dos trabalhos acontece quase 24 horas depois de Donald Tusk ter anunciado a interrupção do Conselho Europeu perante a impossibilidade de chegar a um compromisso sobre as nomeações para os cargos de topo.

Os líderes dos 28 chegaram à cimeira europeia às 18:00 locais de domingo (menos uma hora de Lisboa) e estiveram reunidos, a 28 mas também em encontros bilaterais e várias rondas de consultas, durante 18 horas, antes que o político polaco reconhecesse o "fracasso" das negociações e agendasse o reinício da reunião extraordinária para as 11:00 de hoje.

Depois de já ter falhado um acordo na cimeira de 20 de junho, o Conselho Europeu voltou a não entender-se, em torno das soluções propostas, com vários líderes do Partido Popular Europeu (PPE) a oporem-se à solução negociada, em Osaka, entre a chanceler alemã Angela Merkel (PPE), o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez (Socialistas) e o Presidente francês, Emmanuel Macron (Liberais), que previa a designação do socialista holandês Frans Timmermans para a presidência da Comissão Europeia.