"Grupo do Atlântico" olha para o futuro da Europa

O encontro, “o primeiro do género” segundo o Governo português, vai contar com a participação de sete Estados-membros do bloco europeu: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Dinamarca e Irlanda.O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, explicou à Lusa que este grupo regional de Estados-membros da UE “de fachada atlântica” pretende promover esta visão e o “papel essencial” deste oceano no reforço da autonomia estratégica do bloco europeu, bem como tentar “fazer o contraponto ao progressivo pendor continental ou mais a leste”.Os sete países estarão representados pelos ministros ou secretários de Estado dos Assuntos Europeus, sendo que no futuro este grupo poderá vir eventualmente a alargar-se a outros países, designadamente Suécia e Alemanha.