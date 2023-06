Grupo europeu contra tráfico humano aponta dedo a Espanha por falta de acompanhamento

Bruxelas diz também que está a falhar a deteção precoce de menores, vítimas de tráfico humano.

No relatório conhecido esta segunda-feira pode ainda ler-se que Espanha continua a ser um dos primeiros países de chegada de migrantes na União Europeia.Migrantes que chegam, sobretudo, da Argélia, de Marrocos, do Mali, do Sudão ou da Guiné.O documento realça que, e de acordo com o EUROSTAT, em 2020 chegaram cerca de 468 mil migrantes a Espanha, por mar, ar e via terrestre sobretudo, através de Ceuta e Melilla.