Grupo Islâmico da África Ocidental mata 69 pessoas em ataque a aldeia na Nigéria

Os jihadistas do Grupo Islâmico da África Ocidental (Iswap) mataram na terça-feira 69 pessoas num ataque a uma aldeia pastoril no nordeste da Nigéria, de acordo com um novo relatório divulgado hoje por elementos da segurança.