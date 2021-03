Grupo militar privado sul-africano está a trabalhar para a polícia moçambicana

"A luta continua. Eles estão envolvidos numa série de pequenos grupos. Os terroristas dispararam contra eles. Eles aterraram para recuperar dois polícias feridos. Ao mesmo tempo, permiti que meu grupo se dividisse e dois helicópteros seguiram para o norte, um de combate e um pequeno Squirrel [de transporte] para resgatar 50 refugiados que se esconderam no mato a cerca de 20 quilómetros ao norte de Palma", afirmou Lionel Dyck.

O coronel aposentado, fundador do DAG, um antigo veterano do conflito na antiga Rodésia, revelou estar a trabalhar há cerca de um ano para a polícia e o Ministério do Interior moçambicanos para ajudar no combate aos terroristas.

"Fomos para lá na semana passada, quando os combates começaram. Os nossos homens entrarem em aeronaves e enviámo-los para o norte, envolveram-se em combate", explicou.

Segundo Dyck, quando chegaram a Palma, os seus homens encontraram corpos de motoristas de camioneta na rua, alguns decapitados, e adiantou que o Exército moçambicano só se envolveu no conflito na véspera.

"Não têm estado presentes neste combate de todo. (...) Podem ter enviado tropas para o norte ou podem estar a usar profissionais independentes", acrescentou.

A vila sede de distrito que acolhe os projetos de gás do norte de Moçambique foi atacada na quarta-feira por grupos insurgentes que há três anos e meio aterrorizam a região.

Dezenas de civis, incluindo sete pessoas que tentavam fugir do principal hotel de Palma, no norte de Moçambique, foram mortos pelo grupo armado que atacou a vila na quarta-feira, disse hoje o Ministério da Defesa moçambicano.

Numa operação de resgate de expatriados de um hotel em Palma, na sexta-feira, um cidadão português ficou gravemente ferido e foi transferido para Joanesburgo, na vizinha África do Sul, disse à Lusa fonte do Governo no domingo.

O Governo britânico não confirmou a morte de um britânico noticiada pelo jornal The Times.

A violência está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.

O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou hoje o controlo da vila de Palma.

A agência oficial do movimento, a Amaq, divulgou imagens da vila e reivindicou a ocupação do capital do distrito, junto à fronteira com a Tanzânia.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, cujas ações já foram reivindicadas pelo autoproclamado Estado Islâmico, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora existam relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.