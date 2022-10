Grupo palestiniano Hamas volta a Damasco após anos de tensão

A visita, escreve a agência noticiosa Associated Press (AP), parece ser um primeiro passo para a reconciliação entre o Hamas e o Governo sírio e surge após uma mediação de vários meses entre o Irão e o grupo xiita libanês Hezbollah -- os principais apoiantes do Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Ao longo dos anos, Teerão e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, mantiveram relações com o Hamas, apesar das divergências de al-Assad com militantes palestinianos.

Antes da cisão, o Hamas mantinha há muito tempo uma base política na Síria, recebendo o apoio de Damasco na campanha contra Israel.

A poderosa liderança do Hamas permaneceu na Síria já num regime de exílio, mesmo depois de o grupo ter assumido o poder na Faixa de Gaza, em 2007.

No entanto, quando a Síria entrou em guerra civil, o Hamas rompeu com al-Assad e ficou do lado dos rebeldes que lutavam para o derrubar.

Os rebeldes são, em grande parte, muçulmanos sunitas, como o Hamas, e as mortes de civis sunitas levaram ao aparecimento de protestos em toda a região contra al-Assad, que pertence aos alauitas, uma seita xiita minoritária na Síria.

Hoje, Khalil al-Hayeh, figura sénior no ramo político do Hamas, e Osama Hamdan, igualmente alto funcionário do movimento, estavam entre os dirigentes, que representaram as diferentes fações palestinianas, que foram recebidos por al-Assad.

Al-Hayeh visitou regularmente Beirute ao longo dos anos, tendo-se encontrado pela última vez com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em agosto passado.

Após a reunião de hoje, al-Hayeh disse que al-Assad está "interessado no apoio da Síria à resistência palestiniana", considerando a visita como um "dia glorioso".

"Se Deus quiser, vamos virar a velha página e olhar para o futuro", disse al-Hayeh, acrescentando que o Hamas é contra qualquer "agressão sionista ou norte-americana à Síria".

Nos últimos anos, Israel realizou centenas de ataques aéreos em redor da Síria, visando principalmente combatentes apoiados pelo Irão.

O eventual restabelecimento de uma base do Hamas em Damasco, segundo observa a AP, marcará a reintegração no chamado "eixo de resistência", liderado pelo Irão.

Ao mesmo tempo, acrescenta a AP, Teerão está a trabalhar para a captação de novos aliados, numa altura em que as negociações com as potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano estão paralisadas.

A decisão do Hamas também ocorre depois de a Turquia ter restabelecido as relações com Telavive e de alguns Estados árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, terem também normalizado as relações com o arqui-inimigo do Hamas, Israel.

O diário pró-governamental Al-Watan escreveu hoje que Damasco irá reconciliar-se com o "ramo de resistência" do Hamas e não com a fação da Irmandade Muçulmana - uma aparente referência ao líder do Hamas, Khaled Mashaal, que já esteve sediado em Damasco, mas que se encontra agora no Qatar.

JSD // PDF