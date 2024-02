Grupo terrorista Estado Islâmico reivindica ataque com 16 mortos no Paquistão

Os combatentes do EI "fizeram explodir uma mota" carregada de explosivos "durante um comício eleitoral" no distrito de Pashin, a cerca de 50 quilómetros a norte de Quetta, a capital do Baluchistão, declarou o grupo num comunicado publicado na aplicação de mensagens Telegram.

Pelo menos 16 pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas, segundo as autoridades.

O bombardeamento ocorreu apesar do destacamento de dezenas de milhares de forças policiais e paramilitares em todo o Paquistão para garantir a paz, após uma recente onda de ataques no país, especialmente na província do Baluchistão.

Esta província rica em gás, na fronteira do Afeganistão e do Irão, tem sido palco de uma insurreição levada a cabo por nacionalistas há mais de duas décadas.

Inicialmente, os nacionalistas reclamavam uma parte dos recursos da província, mas depois insurgiram-se pela independência.

Os talibãs paquistaneses e outros grupos militantes também têm uma forte presença na província.