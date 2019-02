Guaidó admite intervenção internacional contra Maduro

Em Caracas, o presidente venezuelano voltou a criticar a ingerência de outros países e anunciou o corte de relações diplomáticas com a vizinha Colômbia.



Vários camiões com ajuda humanitária tiveram que voltar para trás perante o cenário de insegurança no lado venezuelano. Mas o autoproclamado presidente interino da Venezuela não baixa os braços e faz um apelo: %u201CÀ comunidade internacional, o nosso eterno agradecimento. Pedimos-lhe que mantenham todas as cartas sobre a mesa%u201D.



E a pressão internacional não dá sinais de abrandar. Através do Twitter, Mike Pompeo, o chefe da diplomacia norte-americana, diz que chegou a hora de atuar: "Os Estados Unidos irão agir contra os que se opõem à restauração pacífica da democracia na Venezuela. Está na altura de fazer algo para dar resposta às necessidades do povo venezuelano desesperado."



Esta segunda-feira, Juan Guaidó vai participar numa reunião do chamado Grupo de Lima, onde vai encontrar-se com o número dois da Casa Branca, Mike Pence. A reunião vai decorrer na capital da Colômbia - um país que tem sido uma das vozes mais duras contra o regime venezuelano.



Nicolás Maduro responde com o anúncio do corte das relações diplomáticas entre os dois países. O presidente da Venezuela voltou a desafiar Juan Guaidó a convocar eleições e alertou para a ameaça de uma intervenção militar estrangeira: %u201CPor trás dessa comida podre que chamam ajuda humanitária, tratam de esconder a face da ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos%u201D. Palavras de um presidente rodeado por milhares de apoiantes em Caracas, no dia em que os opositores também saíram às ruas da capital para exigir mudança.