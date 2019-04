12h20 - Ataque à base



Gás lacrimogéneo lançado contra o grupo de cerca de 70 militares agrupados com Guaidó na base aérea La Carlota, nos arredores de Caracas.



O ministro da Defesa da Venezuela afirma, "rejeitamos este golpe que procura mergulhar o país em violência".

12h10 - O apelo de Guaidó



"O 01 de maio, o fim definitivo de usurpação começou hoje", disse Guaidó num vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter, no qual se pode ver o Presidente interino com um grupo de soldados na base de La Carlota, a leste de Caracas.

"São muitos os militares. A família militar de uma vez (por todas) deu o passo. A todos aqueles que estão a ouvir-nos: é o momento, o momento é agora, não só de calma, mas de coragem e sanidade para que chegue a sanidade à Venezuela. Deus os abençoe, estamos a avançar. Vamos recuperar a democracia e a liberdade na Venezuela".

"Contamos com o povo da Venezuela de hoje, as forças armadas estão claramente do lado das pessoas, estão do lado da Constituição, leais ao povo da Venezuela, às suas famílias, ao futuro, ao progresso", disse Guaidó.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

O ministro da Informação do regime de Maduro garante que está a desativar "um pequeno grupo de traidores" que estão a promover um "golpe de Estado", quando surge a mensagem de Guaidó no Twitter.