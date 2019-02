Guaidó convocou para hoje "maior marcha da história da Venezuela"

RTP02 Fev, 2019, 08:18 / atualizado em 02 Fev, 2019, 10:15 | Mundo

"No sábado, devemos todos sair para as ruas, na Venezuela e ao redor do mundo, com um objetivo claro: acompanhar o ultimato feito pelos membros da União Europeia”, afirmou quinta-feira Juan Guaidó, referindo-se ao prazo dado para a convocação de eleições antecipadas.



A manifestação está marcada para as 10:00 locais (14:00 em Lisboa).





“Esta será a maior marcha da história da Venezuela e do nosso continente", disse Guaido, reiterando que considera o segundo mandato do Presidente Nicolas Maduro, iniciado em 10 de janeiro, ilegítimo, por resultar de “eleições fraudulentas”.





O contexto é particularmente tenso, já que à mesma hora, os apoiantes de Maduro deverão também manifestar-se, num outro local de Caracas.







A manifestação pedida por Guaidó deverá decorrer simbolicamente à porta da representação da União Europeia na Venezuela, como uma mensagem à Europa de agradecimento “a todos os países que, brevemente, nos vão reconhecer”, declarou o autoproclamado presidente.



O ultimato da União Europeia para a convocação de eleições presidenciais termina no domingo. Caso Maduro não ceda, deverá haver uma declaração de reconhecimento de Guaidó como legítimo presidente interino na segunda-feira por vários países, incluindo Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda.



Apoiado pela Rússia, China, Coreia do Norte, Turquia e Cuba, Nicolás Maduro rejeita o ultimato europeu e acusa os EUA de orquestrarem um golpe de Estado.



De acordo com a ONU, pelo menos 40 pessoas já morreram nos protestos e mais de 850 já foram presas, desde o início da mobilização, a 21 de janeiro. Em 2014 e 2017, duas vagas de protestos fizeram cerca de duas centenas de mortos. Depois de 2015, mais de dois milhões de venezuelanos abandonaram o país.



A crise política na Venezuela soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.



Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.



Em Portugal estão convocadas manifestações para Lisboa, Funchal, Aveiro, Ponte da Barca, Porto e Faro.









c/Lusa



Guaidó, de 35 anos, autoproclamou-se Presidente interino, no dia 23 de janeiro, e tem convocado várias manifestações de oposição ao regime de Maduro.O autoproclamado Presidente interino denunciou, entretanto, tentativas de intimidar a família, apontando responsabilidades a Nicolas Maduro."Mas não vão me intimidar", disse Guaidó aos jornalistas, em frente da sua casa em Caracas, com sua filha de 20 meses de idade e sua esposa ao seu lado.Segundo Guaidó, homens que se identificaram como Forças Especiais da Polícia invadiram a sua casa, perguntando onde estava a sua mulher, Fabiana Rosales, e a sua família.O comandante da polícia venezuelana Carlos Alfredo Pérez Ampueda rejeitou os comentários de Guaidó, dizendo que o político "está totalmente errado".