Guaidó diz que teve apoio dos militares para atravessar a fronteira

Um mês depois da autoproclamação como presidente interino, o autoproclamado presidente interino da Venezuela foi ao país vizinho para assistir ao concerto organizado por Richard Branson e para dar início à distribuição da ajuda humanitária.



O desafio a Nicolás Maduro não podia ser mais claro. Juan Guaidó foi proibido pelos juízes do Supremo Tribunal, fiéis ao regime venezuelano, de sair do país. E fica agora a dúvida de como poderá regressar a Caracas.

Na última noite, o Governo decretou o fecho temporário das três pontes que ligam a Venezuela à Colômbia, junto à cidade de Cúcuta.



Já antes tinham sido encerradas as fronteiras com o Brasil. E foi na zona de Kumarakapay que se registaram confrontos. Duas pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas quando os militares se deslocavam para a zona fronteiriça, para impedir a entrada de ajuda humanitária.



Noutra localidade, foi usado gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigiam a reabertura da fronteira.



Ainda assim são muitos os que continuam a procurar caminhos alternativos para chegar ao Brasil e comprar bens de primeira necessidade que não encontram na Venezuela - uma luta pela sobrevivência que se trava lado a lado com a luta pelo poder.