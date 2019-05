Guaidó diz ter pedido aos EUA prontidão para derrubar Maduro

RTP11 Mai, 2019, 20:51 / atualizado em 11 Mai, 2019, 20:52 | Mundo

Numa manifestação no centro de Caracas, o presidente da Assembleia Nacional juntou milhares de pessoas. No entanto, a adesão esteve longe dos tempos em que o autoproclamado presidente interino arrastava multidões para as ruas.



Juan Guaidó garante que tem mais de 80 por cento dos militares com ele e que só não reúne mais apoios devido à repressão do regime, que esta semana deteve o vice-presidente do Parlamento e perseguiu deputados.



Edgar Zambrano, vice-presidente da Assembleia Nacional foi colocado em prisão preventiva, numa prisão militar de Caracas. Três deputados refugiaram-se em residências diplomáticas e um outro foi para a Colômbia.



Nicolás Maduro insistiu esta sexta-feira na tese de que os Estados Unidos estiveram por trás da tentativa de golpe de Estado de 30 de Abril, com a cumplicidade do ex-diretor dos serviços secretos venezuelanos, uma “toupeira da CIA”.







Nas manifestações deste sábado, Guaidó disse ter pedido ao representante em Washington, Carlos Vecchio, de entrar em contacto com o Almirante Craig Faller, que dirige o comando americano para a América do Sul, para “estabelecer relações diretas em matéria de cooperação”.