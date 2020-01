Guaidó em Madrid recebe chave de ouro mas não se reúne com Sánchez

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela foi tratado como chefe de Estado na câmara da capital espanhola, liderada pelo Partido Popular, mas ao contrário do que aconteceu em França e na Alemanha não se reuniu com o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez.



A reportagem é da correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago.