Guaidó pede à comunidade internacional que condene detenção de opositores

O alerta foi feito através de um comunicado em que a oposição pede à comunidade internacional que condene tais ações e acusações feitas pelo regime.



"O apelo é à Comunidade Internacional, especialmente aos Estados membros do Sistema Interamericano, ao Grupo de Lima, à União Europeia, e aos envolvidos na Iniciativa de Negociação de Oslo, da qual existe atualmente uma missão técnica na Venezuela, e a todos os Estados que constituem o mundo livre, para condenar, denunciar, deplorar e agir da forma mais enérgica possível contra estas ações", explica-se no comunicado de terça-feira.



O comunicado foi emitido depois de as autoridades venezuelanas terem detido o deputado Freddy Guevara e de o presidente do parlamento (da maioria chavista), Jorge Rodríguez, apelar ao Ministério Público para deter o chefe do escritório da equipa de Juan Guaidó, Luís Somaza, e os dirigentes Emílio Graterón, Hasler Iglesias e Gilber Caro, do partido Vontade Popular (centro-esquerda).



"Responsabilizamos Nicolás Maduro, os seus colaboradores e o seu regime violador dos Direitos Humanos por qualquer atentado contra a integridade física do 'Presidente (E)' Guaidó, seus familiares, membros do 'governo interino' e dos deputados da 'Assembleia Nacional legítima', eleitos em dezembro de 2015", lê-se no documento.



Segundo a oposição, ficou demonstrado mais uma vez que "na Venezuela não existe um Estado de direito, separação de poderes e muito menos um processo justo, nem presunção de inocência" porque se ditam sentenças e mandados de captura com fins políticos.



"Estas ameaças e atos legais passam a engrossar a longa lista de factos de perseguição e criminalização (...) contra Juan Guaidó, seus colaboradores e em geral em todo o 'governo interino', bem como contra os legítimos representantes (deputados) eleitos em dezembro de 2015, para tentar acabar com o último vestígio de liberdade e democracia na Venezuela", sublinha-se no comunicado.



Domingo passado, durante um discurso transmitido pela televisão estatal venezuelana, Nicolás Maduro acusou a oposição de ter um plano para provocar "uma insurreição popular armada desde os bairros de Caracas" e gerar "uma guerra civil entre venezuelanos".