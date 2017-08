Guam mantém alerta apesar de adiamento de ataque por Pyongyang

Lusa 15 Ago, 2017, 08:14 | Mundo

"Não há nenhuma indicação, com base nas nossas informações, que aponte para qualquer ataque com mísseis num futuro próximo ou distante", assegurou Ray Tenorio, assistente do Governador de Guam, em conferência de imprensa.

O responsável manifestou confiança na proteção conferida pelos meios militares norte-americanos destacados na região, bem como pelo sistema antibalístico.

"Ninguém quer um confronto", declarou Tenorio, rejeitando que haja um abrandamento do alerta entre os militares após a decisão do líder da Coreia do Norte de "observar um pouco mais" a conduta dos Estados Unidos antes de avançar com a ofensiva.

De acordo com os meios de comunicação oficiais norte-coreanos, Kim examinou os planos para bombardear os arredores de Guam e elogiou as tropas norte-coreanas, que afirmou estarem prontas para atuar a qualquer momento.

Pyongyang acusou Washington de levar a situação na península coreana a um "ponto crítico" e de pôr "a corda no pescoço" com a política de confrontação.

"Para apaziguar as tensões e evitar o perigoso conflito militar na península coreana é necessário que os Estados Unidos tomem a decisão adequada e o demonstrem com ações", declarou Kim, citado pela agência de notícias norte-coreana KCNA.

Também o secretário para a Segurança de Guam, George Charfauros, indicou que "não há nenhuma alteração no nível de alerta".

A ameaça de bombardear Guam aconteceu depois de Trump ter prometido atingir a Coreia do Norte com "fogo e fúria" se o país não reduzisse o tom das ameaças.

Os contínuos testes de mísseis do regime de Kim Jong-un este ano -- incluindo dois mísseis intercontinentais em julho -- fez aumentar a tensão e endureceu a retórica de Washington, com a administração Trump a insinuar a possibilidade de realizar ataques preventivos contra Pyongyang.