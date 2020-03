Guarda costeira da Grécia tenta travar bote com migrantes

Foto: Alkis Konstantinidis - Reuters

Imagens divulgadas pelo Governo turco mostram a guarda costeira da Grécia a atacar migrantes que tentam chegar às ilhas do mar Egeu. As autoridades gregas foram ainda vistas a disparar para a água, numa tentativa de intimidar quem seguia a bordo do bote.