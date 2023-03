Guarda Costeira de Itália resgata 211 pessoas ao largo de Lampedusa

Os migrantes foram intercetados a 28 quilómetros da ilha, no sul de Itália numa embarcação de pesca que estava prestes a afundar.



As operações decorreram em condições meteorológicas e marítimas adversas.



Um dos migrantes foi entregue à polícia por suspeita de ser um traficante de seres humanos.



O resgate acontece depois do recente naufrágio na região da Calábria, também no sul da Itália, em que morreram, pelo menos, 68 pessoas.