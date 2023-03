Guarda costeira japonesa prossegue buscas por sete desaparecidos em naufrágio

O barco foi avistado na tarde de domingo por um navio da marinha japonesa quando se dirigia para norte das ilhas Senkaku, disse um porta-voz da guarda costeira.

As ilhas desabitadas são administradas por Tóquio, mas reivindicadas por Pequim, que as identifica Diaoyu.

A tripulação é composta por um taiwanês e seis indonésios, acrescentou o porta-voz.

"Temos procurado a área com navios de patrulha e helicópteros desde que recebemos a informação por volta das 13h30 (4h30 em Lisboa) de domingo da Força Marítima de Autodefesa", disse.

Os meios de comunicação japoneses noticiaram que a embarcação naufragada era taiwanesa, mas a guarda costeira disse ter poucas informações além de se poder tratar de um barco de pesca.

O porta-voz disse que as autoridades japonesas estavam a coordenar a busca com Taiwan, que também reivindica as ilhas Senkaku.