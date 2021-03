Guarda japonesa procura cinco tripulantes de navio pesqueiro chinês

Um avião-patrulha enviado após um pedido de ajuda identificou o barco de 105 toneladas a cerca de 330 quilómetros a norte da ilha de Ishigaki, perto do arquipélago Senkaku, disputado pela China e Taiwan, mas sob controlo japonês.Cinco dos dez membros da tripulação foram resgatados na terça-feira por outro barco chinês nas imediações, informou a guarda costeira japonesa, citando informações das autoridades marítimas chinesas, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).A causa do acidente não é ainda conhecida.O observatório meteorológico de Okinawa emitiu na terça-feira um aviso de ventos fortes na zona do acidente, com águas turbulentas.

Ishigaki fica a norte do arquipélago Senkaku (ilhas Diaoyu, em chinês), cuja soberania é reclamada pela China, Japão e Taiwan.