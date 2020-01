Guarda Nacional Bolivariana da Venezuela impediu acesso de Guaidó à Assembleia Nacional

A Guarda Nacional Bolivariana deixou passar apenas os deputados do PSUV. No interior do edifício, o deputado Luís Parra fez o juramento enquanto novo líder da Assembleia Nacional.



A oposição questiona o quórum do ato e diz que a Assembleia Nacional se instalará na sede do El Nacional, o jornal independente cuja publicação foi proibida pelo regime.