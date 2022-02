Guarda Nacional mobiliza 700 tropas para Washington perante ameaça de protestos de camionistas

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, aprovou na terça-feira o pedido do Distrito de Columbia e da Polícia do Capitólio de assistência por parte da Guarda Nacional. Quatrocentas tropas da Guarda do Distrito de Columbia irão assim juntar-se a 300 membros da Guarda Nacional de outros Estados, de acordo com um comunicado do Pentágono.



As tropas irão ajudar a controlar o tráfego, numa altura em que se antecipam protestos de camionistas na capital norte-americana contra as medidas restritivas no âmbito da pandemia covid, à semelhança do que sucedeu no Canadá.



Os protestos estão a ser planeados em vários fóruns online, segundo a agência Associated Press, por grupos como o People’s Convoy e American Truckers Freedom Fund – todos com diferentes pontos de partida, datas e rotas. Alguns estão programados para chegar a tempo do discurso do presidente Joe Biden sobre o Estado da União, a 1 de março, embora outros possam ainda chegar depois dessa data à capital norte-americana.



Não se sabe se os protestos dos camionistas procurarão fechar os acessos a Washington, tal como aconteceu na capital canadiana de Otava, mas a polícia do Estado de Maryland, assim como o Departamento da Polícia Metropolitana de Washington e a Polícia do Capitólio, já garantiram que estão a “monitorizar a situação de perto”.



Os camionistas procuram uma suspensão imediata do que consideraram ser “medidas severas” contra a covid-19, como a exigência da máscara e vacinação. No site do American Truckers Freedom Fund, o grupo diz estar a protestar contra “o exagero não-científico e inconstitucional do governo federal”.



Mike Landis, um dos organizadores do protesto dos camionistas, disse que esta será uma manifestação pacífica, mas deixou o aviso: "Se formos ignorados, nunca se sabe o que pode acontecer a partir daí".



O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse estar a “monitorizar relatos de um grupo de camionistas que pode estar a planear viajar para várias cidades dos EUA”, sublinhando que até agora não há indícios de violência associada a essa manifestação.



No entanto, as autoridades federais continuam preocupadas com a ameaça de "problemas significativos de segurança pública" em torno de edifícios governamentais, ou outras infraestruturas críticas, e com a possibilidade de grupos extremistas se aproveitarem da situação.



Os camionistas norte-americanos planeiam uma marcha semelhante à realizada no Canadá – uma manifestação que ficou conhecida por “Comboio da Liberdade”. O protesto dos camiões bloqueou a passagem de fronteira com os Estados Unidos e cercou as ruas da capital. Ao fim de três semanas de manifestações contra as medidas sanitárias impostas pelo governo, Otava recuperou a normalidade depois de a polícia ter lançado uma operação de grande envergadura para desmantelar o “Comboio da Liberdade”.



Desde o início dos protestos no Canadá foram já detidas 170 pessoas. Enfrentam acusações por atos criminosos e foram alvo de sanções económicas