Guardas de parque natural na RDCongo acusados de crimes contra pigmeus

Num relatório hoje publicado, que se baseia em dezenas de testemunhos, a organização Minority Rights Group (MRG) denuncia "ataques minuciosamente premeditados (contra) populações civis".

O PNKB, santuário dos últimos gorilas das planícies do leste do país, situado na província do Kivu do Sul, foi classificado património mundial em perigo pela agência das Nações Unidas para a Educação e a Cultura (UNESCO) nos anos 1990, devido a guerras recorrentes e à presença de numerosos grupos armados na região.

Desde 2018, um conflito violento opõe os pigmeus Batwa aos guardas do PNKB, apesar de iniciativas de mediação.

O parque acusa os Batwa de ocuparem ilegalmente a floresta, de cortarem árvores para fazerem carvão e de terem matado e ferido guardas.

Os pigmeus, por seu lado, dizem ter sido espoliados da sua terra com a criação e a extensão do parque e prometem recuperá-la.

Os ataques agora denunciados pela MRG terão ocorrido entre 2019 e 2021 e incluem assassínios, violações coletivas, mutilações, utilização de morteiros e `rockets`.

Segundo os autores do relatório, poderão estar em causa crimes contra a humanidade.

A MRG diz ter recolhido provas diretas da morte de "mais de 20 membros" da comunidade Batwa e de violações coletivas de pelo menos 15 mulheres "durante esta campanha de expulsão forçada que durou três anos".

Neste período, acusa ainda a organização, os guardas do PNKB, alguns dos quais serão responsáveis por estes crimes, receberam ajuda financeira e técnica dos "governos alemão e norte-americano, assim como de organizações internacionais de conservação, como a Wildlife Conservation Society".

Na sequência das acusações da MRG, o diretor do Instituto Congolês para a Conservação da Natureza (ICCN) ordenou a criação de uma comissão de inquérito, que está em Bukavu desde 04 de abril e vai deslocar-se ao parque, disse à agência France-Presse o diretor do departamento de direitos humanos do ICCN, Georges Muzibaziba.

Segundo a agência de notícias francesa, existe uma imprecisão legal entre as leis que enquadram a gestão de áreas protegidas e as que garantem o direito das populações de pigmeus a usufruir das suas terras ancestrais.

Em 07 de abril de 2021, um projeto de lei sobre a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas foi aprovado pela Assembleia Nacional da RDCongo e aguarda análise no senado.

Essa legislação garante, entre outros, o "reconhecimento dos direitos à terra e aos recursos naturais que os povos indígenas pigmeus tradicionalmente possuem, ocupam e usam".