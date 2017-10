Guardia Civil recolhe registos das comunicações dos Mossos d`Esquadra

Lusa31 Out, 2017, 11:48 | Mundo

Fontes ligadas à investigação disseram à agência EFE que a juíza Carmen Lamela, do Tribunal de Instrução n.º 3 de Barcelona, ordenou a operação da Guardia Civil na sede do corpo policial da autonomia catalã (Mossos d`Esquadra).



Além da presença no complexo de Egara, a Guardia Civil esteve nos principais postos da polícia da Catalunha: Barcelona, Girona, Manresa, Sant Feliu de LLobregat, Granollers, Tortosa e Seu d`Urgell (Lleida), no quadro da investigação sobre a suposta passividade dos Mossos d`Esquadra durante os acontecimentos ocorridos no dia 01 de outubro.



A Guardia Civil, que atua como "polícia judicial por ordem da juíza Lamela", apresentou em cada um dos locais um requerimento para a obtenção das gravações das comunicações rádio entre os agentes e o comando das operações.



O referendo promovido pela Generalitat, no dia 01 de outubro, tinha sido suspenso pelo Tribunal Constitucional e pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha que tinham ordenado, igualmente, a intervenção dos Mossos d`Esquadra.



A mesma juíza é também responsável pelo processo contra o ex-comandante dos Mossos d`Esquadra, Josep Lluis Trapero, acusado de sedição.



Na sequência da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, o governo destituiu Trapero e nomeou o comissário Ferran López como comandante dos Mossos d`Esquadra.