"Guerra a começar". Democratas prometem retaliação caso Trump designe substituto de Ginsburg

A disputa política pela substituição da juíza Ruth Ginsburg continua e foi intensificada depois de"Queremos respeitar o processo. Penso que será muito rápido", disse o Presidente norte-americano, revelando ainda que. "Se alguém me perguntasse, eu diria que uma mulher estaria numa melhor posição. A escolha de uma mulher seria certamente sensata", defendeu Trump durante um comício na Carolina do Norte.No cerne da contenda está o provável desequilíbrio ideológico do Supremo Tribunal, dado que

Os magistrados têm um mandato vitalício, podendo apenas ser substituídos quando decidem aposentar-se ou perante um processo de impeachment no Congresso.

, o que terá certamente consequências nas decisões sobre temas de grande relevância, como o aborto e o casamento homossexual.Durante o comício, Trump elogiou duas juízas que atualmente cumprem serviços em tribunais federais como possíveis escolhas, caso lhe seja dado o poder de nomeação. Ambas as juízas, Amy Coney Barrett e Barbara Lagoa, são conservadoras.

“A guerra está apenas a começar”

A nomeação dos juízes do Supremo Tribunal está a cargo do presidente dos EUA e deve ser confirmada pelo Senado, atualmente de maioria republicana.No entanto, com a aproximação das presidenciais,“Deixem-me ser claro: os eleitores devem escolher o Presidente e o Presidente deve escolher o juiz para que o Senado o considere", defendeu Joe Biden. O candidato democrata às presidenciais lembrou que em 2016, na sequência da morte do juiz conservador do Supremo Tribunal Antonin Scalia, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, ignorou o substituto escolhido pelo então presidente, Barack Obama, e não submeteu a sua nomeação a voto, com o argumento que não fazia sentido uma aprovação em ano eleitoral.

Os democratas no Senado – sem votos suficientes para impedir a nomeação do nome indicado por Trump para substituir Ginsburg – já anunciaram que estão a avaliar um conjunto de retaliações.

Os senadores democratas prometeram estar dispostos a começar uma guerra para manter o lugar de Ruth Ginsburg desocupado até ao próximo ano, quando Joe Biden poderá ser o novo presidente e um novo Senado se reunir.

”, disse Elizabeth Warren, democrata de Massachusetts.

Qual o plano dos democratas?

Para impedir a aprovação do nome indicado por Trump, os democratas estão a considerar tomar medidas excecionais de modo a bloquear todas as ações do Senado e prolongar os procedimentos o máximo possível. "Nada está fora da mesa", disse Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado.







De acordo com a CNN Segundo as regras regulamentares – que exigem que a Câmara opere em consentimento unânime – os democratas têm o direito de se opor e basicamente paralisar a Câmara. McConnell, eventualmente, poderia contornar essas táticas de paralisação com o apoio de 51 senadores, mas o processo poderia ser prolongado.No caso de os democratas não conseguirem cumprir este primeiro plano, e falhem em impedir a nomeação de um novo juiz ainda antes das eleições presidenciais,No entanto, para que tal seja possível, há uma série de conquistas que os democratas têm de alcançar.Muito provavelmente, a vantagem no Senado seria de apenas um ou duas cadeiras, ou mesmo de 50-50.e que consiste, basicamente, no primeiro plano dos democratas. Contudo, vários senadores democratas já expressaram forte oposição a esta medida, argumentando que pressupõe consequências de longa data para a instituição e o país.Em suma, a segunda estratégia de adicionar cadeiras ao Supremo Tribunal exigiria a aprovação de uma medida extremamente controversa, mesmo dentro da bancada democrata no Senado.

Apesar de os democratas não descartarem nenhum destes planos, assumem que o melhor dos cenários seria a substituição de Ruth Ginsburg pelo "processo normal que o senador McConnel anunciou há quatro anos e que todos os republicanos apoiaram: não preenchemos vagas no Supremo Tribunal no último ano de mandato de um presidente", explicou o senador democrata Whip Dick Durbin, à CNN.







Nomeada pelo presidente Bill Clinton em 1993, Ruth Bader Ginsburg era a mais antiga juíza do Supremo Tribunal dos EUA e a segunda mulher a ter alcançado aquele cargo.



A jurista era idolatrada pela sua posição progressista em questões que geravam mais polémica no Supremo Tribunal, desde o direito ao aborto ao casamento homossexual.



Ginsburg faleceu na sexta-feira, aos 87 anos, vítima de cancro no pâncreas.