Guerra abranda crescimento económico da UE mas não o para totalmente

"A nossa previsão económica de inverno era de 4% de crescimento [do Produto Interno Bruto -- PIB] da UE para este ano e as nossas atuais projeções são de que o crescimento económico na UE irá abrandar, mas não irá parar completamente", declarou o vice-presidente da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas após uma reunião dos ministros das Finanças da UE (Ecofin), o responsável pela pasta de "Uma economia ao serviço das pessoas" no executivo comunitário destacou que "existe uma incerteza muito elevada atualmente no contexto da guerra da Rússia com a Ucrânia".

A contribuir para esta incerteza estão "as sanções que a UE está a aplicar contra a Rússia e as contramedidas russas, a rutura mais ampla das cadeias de abastecimento que esta guerra está a criar, tanto nas nossas relações económicas com a Rússia como com a Ucrânia, os efeitos nos preços das mercadorias e os efeitos nos preços dos alimentos", elencou Valdis Dombrovskis.

"Todos estes elementos continuam a causar um certo grau de incerteza", reconheceu, antecipando revisões em baixa relativamente ao crescimento económico.

Em fevereiro passado, a Comissão Europeia já tinha revisto em ligeira baixa o crescimento da economia europeia para este ano, para 4% PIB, tanto na zona euro como na UE, devido ao abrandamento no inverno provocado pela variante Ómicron.

As próximas previsões macroeconómicas de Bruxelas serão publicadas em meados de maio e, segundo Valdis Dombrovskis, terão em conta "todos os desenvolvimentos" até então, altura em que a Comissão irá também reavaliar a desativação da cláusula de escape, que suspende temporariamente as regras orçamentais que exigem que a dívida pública dos Estados-membros não supere os 60% do PIB e impõem um défice abaixo da fasquia dos 3%.

A posição surge no dia em que o Conselho da UE adotou, formalmente, o quarto pacote de sanções económicas e individuais à Rússia devido à invasão da Ucrânia, que inclui medidas restritivas ao oligarca multimilionário Roman Abramovich, com passaporte português.

Questionado se a UE poderá avançar futuramente com mais sanções, Valdis Dombrovskis adiantou que "todas as opções estão sobre a mesa".

Estas pesadas sanções da UE à Rússia seguem-se a outras como o congelamento de ativos financeiros do regime russo, incluindo do Presidente, Vladimir Putin, a proibição de vários bancos russos de usarem o sistema internacional de transações Swift, a imposição de limites às exportações de certas matérias-primas, o corte da conceção de vistos e ainda o encerramento do espaço aéreo europeu a aeronaves russas.

De acordo com Valdis Dombrovskis, "as sanções têm implicações e custos também para as economias da UE", devendo causar nos próximos tempos "uma inflação global mais elevada, pressão sobre os preços da energia e dos alimentos e volatilidade dos mercados".

Numa posição divulgada na segunda-feira, após a reunião do Eurogrupo, os ministros das Finanças da zona euro admitiram o "momento crítico" na economia da moeda única causado pela guerra da Ucrânia devido à invasão russa, apoiando mais sanções e ajustes à "postura política" face ao impacto económico.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, um ataque que foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, que tem imposto uma série de sanções económicas a Moscovo.